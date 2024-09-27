عراقجي يلتقي نظيره القيرغيزي على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية القيرغيزي جينبيك كولوباييف والسيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحدثا على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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التقى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي مع نظيره القيرغيزي على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية القيرغيزي جينبيك كولوباييف والسيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحدثا على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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