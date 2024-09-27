عراقجي يلتقي وزير الخارجية الأرميني في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي وتحدثا على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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