عراقجي يلتقي وزير الخارجية الأرميني في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي وتحدثا على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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التقى وزير خارجية بلادنا مع وزير خارجية أرمينيا على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي وتحدثا على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
/انتهى/
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