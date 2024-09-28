وزير الخارجية الايراني: يجب على العالم أن ينهض ويوقف هذا الوحش المتعطش للدماء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للصحفيين مساء الجمعة بالتوقيت المحلي بعد خطابه أمام مجلس الأمن الدولي: لقد مر عام تقريبًا منذ أن بدأ الكيان الإسرائيلي عملياته العسكرية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. لقد قُتل أو جُرح أو دُفن تحت الأنقاض أكثر من 200 ألف شخص، وتحول قطاع غزة بأكمله إلى رماد.

وصرح وزير الخارجية الإيراني: مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء لوقف هذا القتل. لماذا لأن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لا تقدر حياة شعوب منطقتنا والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال عراقجي: إن الكيان الإسرائيلي يكتسب جرأة كبيرة بفضل دعم الولايات المتحدة لدرجة أنه يهاجم لبنان الآن أيضاً. قبل ساعات قليلة فقط، عندما كان المجرم نتنياهو يفتري وينشر الأكاذيب في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويهدد المنطقة برمتها بمزيد من العنف، شن جيش الكيان هجوماً غير مسبوق على منطقة سكنية في بيروت، فدمر سبعة مبانٍ.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: استخدموا في هذا الهجوم عدة قذائف هاون زنة 5000 رطل حصلوا عليها من الولايات المتحدة في منطقة مدنية مكتظة بالسكان في بيروت. حقا لا يصدق! وكما رأيتم في بيان نتنياهو اليوم، فإن هذا الكيان يحاول يائساً إشعال المنطقة بأكملها.

وأضاف عراقجي: اليوم غادرت وفود كثيرة الاجتماع أثناء خطاب المجرم نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكنني أعتقد أن العالم يجب أن ينهض ويوقف هذا الوحش المتعطش للدماء، والذي يشبه هتلر. ويتعين على الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وتلك الدول الأوروبية التي دعمت وعززت الكيان الإسرائيلي لسنوات عديدة، أن تتحمل مسؤوليتها.

وأكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: ليس لدينا أدنى شك في أن الولايات المتحدة شريك في هذه الجرائم. ما عليك سوى إلقاء نظرة على حجم الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي. في الواقع، يتم مذبحة الشعب المسلم في فلسطين ولبنان بأسلحة أمريكية الصنع.

وشدد عراقجي: على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات فورية لوقف الكيان الإسرائيلي وعلى المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وأقاربه المقربين.

وقال وزير الخارجية الإيراني: مصداقية الأمم المتحدة معرضة للخطر وعجزها عن وقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه يضعف بشكل خطير سلطة هذه المؤسسة.

وفي الختام قال عراقجي للصحافيين: نعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع شعب لبنان. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون مع لبنان والمقاومة بكل قوتها.

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