وزير الخارجية الايراني يناقش مع القائم بأعمال السفارة في بيروت احدث اوضاع لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد تكثيف هجمات الكيان الصهيوني على المناطق السكنية في بيروت، اطلع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على آخر الأوضاع في بيروت وتداعيات الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على المناطق المدنية.

وفي هذا الاتصال، ثمن عراقجي مثابرة الدبلوماسيين وموظفي السفارة الإيرانية في هذا الوضع الحساس، كما أصدر الأوامر والتوصيات اللازمة.

يذكر ان الكيان الصهيوني قام مساء امس الجمعة بهجوم وحشي في ضاحية بيروت استهدف من خلاله منطقة سكنية وسوى عددا من المباني بالارض بالكامل، حيث استشهد واصيب من خلاله عشرات من المدنيين.

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