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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٢٧ ص

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الروسي في نيويورك

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الروسي في نيويورك

التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، السيد عباس عراقجي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في نيويورك وناقش معه القضايا الثنائية والإقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي، في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة بتوقيت نيويورك، مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

كما استعرض الجانبان في هذا اللقاء، الذي عقد بعد انتهاء قمة عملية أستانا بين إيران وروسيا وتركيا، القضايا بين البلدين.

والتقى عراقجي خلال اليومين الماضيين بنظرائه من العراق وسلطنة عمان وجمهورية أرمينيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وبولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا وأستراليا والنمسا وقبرص وبوركينا فاسو وبروناي دار السلام. وناقش معهم آخر تطورات العلاقات الثنائية والدولية والإقليمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1948980

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