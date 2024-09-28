قالیباف: ندين جرائم الكيان الصهيوني الغاصب وندعم جبهة المقاومة بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالياف أدان في رسالة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني الجرائم الكيان الصهيوني الغاصب وأكد على دعم البرلمان الإيراني الكامل لجبهة المقاومة.

وجاء في نص الرسالة:

سيد نبيه البري

رئيس مجلس النواب اللبناني

السلام عليكم

الهجمات الواسعة لمنطقة الضاحية في بيروت واستهداف الشعب اللبناني المظلوم بعد الإبادة الوحشية في غزة تظهر وحشية وإرهاب الدولة وتجاهل الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني السفاح.

ولا يدين البرلمان الإيراني بشدة هذه الأعمال الوحشية فحسب بل يعتبر أيضا استمرار هذه الأعمال اللاإنسانية بمثابة كارثة ضد الإنسانية والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ومن المؤسف أن العالم يشهد أن جرائم قاتل الأطفال الإسرائيلي غير المحدود في ظل تواصل في صمت مدقع من جانب مناصري حقوق الإنسان والمحافل الدولية.

إن المجلس الإسلامي بإدانته جرائم الكيان الصهيوني المزيف والغاصب، يعلن دعمه الكامل لجبهة المقاومة وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله.

ونحن على يقيين وايمان بالوعد الرباني وتحقيقه الذي يقول "إنْ تنْصروا الله ینْصرکم و یثبّتْ أقدامکم" وان النصر سيكون حليف محور المقاومة وحزب الله ومرة أخرى نعلن التضامن مع شعب لبنان الشريف والشجاع وتحية لأرواح شهداء محور المقاومة،نسأل الله العلي القدير الصبر والأجر للناجين والشفاء العاجل والكامل للمصابين وللجرحى. النصر والشرف والعزة لمجاهدي جبهة المقاومة.

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