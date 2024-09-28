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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٢٢ م

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد جلسة استثنائية بشأن لبنان وتطالب بالرد الحاسم على الاحتلال

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد جلسة استثنائية بشأن لبنان وتطالب بالرد الحاسم على الاحتلال

عقدت لجنة الأمن القوي النيابية الايرانية اليوم السبت جلسة استثنائية بشأن الأحداث في لبنان بحضور أعضاء اللجنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني، ابراهيم رضائي: "تم عقد جلسة استثنائية للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية اليوم في مقر اللجنة بحضور أعضاء اللجنة".

وتابع: "أن موضوع الجلسة كان التحقيق في الأحداث الإقليمية ومنها لبنان والجريمة الأخيرة التي ارتكبها الصهاينة في ضواحي بيروت"، مبينا: "أدان أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشدة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الصهاينة في لبنان، وأعربوا عن تعازيهم باستشهاد المجاهدين والأبرياء".

وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني: "إن جريمة الصهاينة التي حدثت بدعم ومساندة من الأمريكيين وبأسلحة أمريكية، لن تمر دون رد بالتأكيد".

وقال رضائي: "إن أعضاء اللجنة أعربوا عن أسفهم لصمت المنظمات الدولية والدول التي تطالب بحقوق الإنسان، كما أكدوا على الرد الحاسم والعملي والباعث على الندم والمفيد على النظام الصهيوني في كل هذه الجرائم"، مضيفا: "لن تتمكن الجرائم والإبادة الجماعية من حيلولة دون انهيار الكيان الصهيوني، لكن دماء الشهداء ستصبح الأساس لتحرير القدس".

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "اليوم، يقضي الصهاينة أيامهم الأخيرة في الأراضي المحتلة، وكل هذه الأحداث في المنطقة ستكون بداية النهاية للنظام الصهيوني الشرير والمجرم".

/انتهى/

رمز الخبر 1948986

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