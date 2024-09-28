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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:١٨ ص

کنعانی: الوحش الصهيوني خطر على الجميع و نتائج تقاعس المجتمع الدولي أمام جرائمه ستنعكس على العالم

کنعانی: الوحش الصهيوني خطر على الجميع و نتائج تقاعس المجتمع الدولي أمام جرائمه ستنعكس على العالم

اکد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني، ناصر كنعاني ان الوحش الصهيوني خطر على العالم اجمع و نتائج تقاعس المجتمع الدولي أمام جرائم هذا الكيان ستنعكس على العالم اجمع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصورة أدناه على شبكة التواصل الاجتماعي X وكتب: "إن الوحش الصهيوني يشكل تهديدا للعالم أجمع".

کنعانی: الوحش الصهيوني خطر على الجميع و نتائج تقاعس المجتمع الدولي أمام جرائمه ستنعكس على العالم

وأضاف: "في ظل تقاعس الحكومات والمجامع الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي عن الجرائم الفظيعة وغير المسبوقة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان ودعم الولايات المتحدة العسكري والسياسي والاقتصادي الكامل لهذا النظام الإجرامي إن دور الشعوب في دعم فلسطين ولبنان أساسي وحاسم".

وأكد: "ان نتائج تقاعس المجتمع الدولي أمام جرائم الكيان الإسرائيلي ستنعكس على العالم قريبا".

/انتهى/

رمز الخبر 1948979

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