قاليباف مخاطبًا المنتخب الإيراني لكرة القدم: جسدتم إرادة الإيرانيين ووحدتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء في نص الرسالة:

إلى أبناء إيران الأوفياء في المنتخب الوطني لكرة القدم

كل التحية والتقدير لكم، وأنتم الذين دافعتم، بعزيمتكم وشجاعتكم وانتمائكم الوطني، عن اسم إيران في أكبر المحافل العالمية لكرة القدم، رغم أنكم كنتم تخوضون المنافسات وأنتم تعيشون أجواء الحزن في شهر محرم، وتنعون القائد الشهيد للثورة الإسلامية وعددًا من أبناء وطنكم. لقد رفعتم اسم إيران عاليًا، ورددتم النشيد الوطني أمام العالم، وحملتم راية الوطن بكل فخر واعتزاز.

وفي وقت كانت فيه الضغوط تحيط بكم من كل جانب، قاتلتم حتى اللحظة الأخيرة، وأظهرتم إرادة الإيرانيين ووحدتهم وروحهم الوطنية الجديرة بالإشادة.

أتقدم إليكم، وإلى الجهاز الفني، وجميع أعضاء بعثة المنتخب الوطني، بخالص الشكر والتقدير على جهودكم المخلصة، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لمزيد من النجاح والتألق.

عودوا إلى وطنكم مرفوعي الرأس، فأنتم محل فخر واعتزاز.

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي