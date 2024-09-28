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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٥٣ م

آية الله السیستاني: الشهید نصر الله انموذج قیادي قلّ نظیره فی العقود الأخیرة

آية الله السیستاني: الشهید نصر الله انموذج قیادي قلّ نظیره فی العقود الأخیرة

قال المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، إن الشهيد نصر الله انموذج قيادي قلّ نظيره في العقود الأخيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مكتب السيد السيستاني، في بيان: تلقّينا ببالغ الأسى والأسف نبأ استشهاد العلامة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله وكوكبة من إخوانه في المقاومة اللبنانية الشريفة وعشرات المدنيين الأبرياء في المجزرة المفجعة التي اقترفها جيش العدو الإسرائيلي في ضاحية بيروت العزيزة.

وأضاف البيان، لقد كان الشهيد الكبير انموذجاً قيادياً قلّ نظيره في العقود الأخيرة، وقد قام بدور مميز في الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي بتحرير الأراضي اللبنانية، وساند العراقيين بكل ما تيسر له في تحرير بلادهم من الإرهابين الدواعش، كما اتخذ مواقف عظيمة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم حتى دفع حياته الغالية ثمناً لذلك.

وتابع، إننا إذ نتقدم بأصدق التعازي وبالغ المواساة للشعب اللبناني الكريم ولسائر الشعوب المظلومة في هذا المصاب الجلل والخسارة الكبرى نتضرع الى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته ورضوانه ويجمعه بأوليائه محمد وآله الطاهرين في أعلى عليين، ويلهم أهله وجميع المفجوعين بفقده الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

رمز الخبر 1949006

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