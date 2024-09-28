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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٢٣ م

الحكومة الايرانية تعلن الحداد العام لـ5 أيام على استشهاد السيد حسن نصر الله

الحكومة الايرانية تعلن الحداد العام لـ5 أيام على استشهاد السيد حسن نصر الله

أعلنت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الحداد العام لـ5 أيام على استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا أعلنت فيها الحداد العام لـ5 أيام على استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
«وَ مَنْ یقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیقْتَلْ أَوْ یغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً»

إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين العمل الإجرامي والشنيع الذي قام به الکیان الصهيوني باستشهاد الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله الذي أمضى حياته المباركة في الدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين والوقوف ضد العدوان والظلم، وتعتبر هذه الجريمة دليلا واضحا على الطبيعة الإرهابية لهذا النظام الغاصب.

وبمناسبة استشهاد المجاهد في سبيل الله الأمين العام لحزب الله وقائد المقاومة الفخور نقدم التعازي إلى امام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وقائد الثورة الإسلامية وشعب لبنان الصبور والأمة الإسلامية، كما نعلن الحداد العام لمدة خمسة أيام في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من يوم الأحد.

/انتهى/

رمز الخبر 1949007

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