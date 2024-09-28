 القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار يافا "بن غوريون" أثناء وصول المجرم نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أكدت القوات المسلحة أنها وفي إطار الانتصار لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ والرد على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ فقد أطلقت القوة الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عملية استهدافٍ لمطارٍ يافا المسمى إسرائيلياً “بن غوريون” وذلك أثناءَ وصولِ المجرمِ بنيامينَ نتنياهو. مضيفة أن العملية نفذت بصاروخٍ باليستيٍّ نوع فلسطين2.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد أنها ومعها كلُّ شرفاءِ وأحرارِ الأمةِ مستمرةٌ في الردِّ على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ ولن تترددَ في رفعِ مستوى التصعيدِ استجابةً لمتطلباتِ المرحلةِ ومشاركةً في الدفاعِ عن غزةَ وعن لبنان. مضيفة أن هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بعدَ وقفِ العدوانِ على غزةَ وكذلك على لبنان.

وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من “تل أبيب” حتى شمال فلسطين المحتلة، فيما أعلنت إذاعة جيش العدو أن أكثر من 2 مليون مستوطن ركضوا للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن ووصوله الى وسط فلسطين المحتلة.

وزعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه صاروخ تم إطلاقه من اليمن على “تل أبيب”.

ووثق مستوطنون صهاينة مشاهد محاولة المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية التصدي للصاروخ اليمني دون جدوى. كما وثقت المشاهد هلع المستوطنون وهروبهم إلى الملاجئ.

وأظهرت صورا مكان سقوط شظايا الصواريخ اليمني قرب “تسور هداسا” جنوب القدس المحتلة.

المصدر: موقع انصار الله

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