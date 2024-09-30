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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٢٢ ص

حماس: العدوان على اليمن وسوريا ولبنان استمرار للعربدة الصهيونية الإجرامية

حماس: العدوان على اليمن وسوريا ولبنان استمرار للعربدة الصهيونية الإجرامية

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن القصف الصهيوني الإرهابي على اليمن الشقيق، واستهدافه منشآت مدنية في ميناء الحديدة، وكذلك العدوان صبيحة اليوم على سوريا يعد تصعيدا خطيرا وامتدادا لعدوان الاحتلال وإجرامه في فلسطين ولبنان والمنطقة العربية، بدعم أمريكي فاضح ومفتوح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حماس في تصريح صحافي "إننا في الحركة ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم؛ ونعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب اليمني الشقيق ومع الإخوة في حركة أنصار الله في وجه العدوان الصهيوأمريكي".

وثمنت موقف اليمن الأصيل في الاستمرار بإسناد فلسطين، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس أن العدو المجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا، ولن يكسر عزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والمنطقة، المستمرة في دك معاقل العدو الصهيوني، وتدفيعه ثمن جرائمه حتى وقف عدوانه على طريق التحرير والعودة بإذن الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1949067

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