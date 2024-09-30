حماس: العدوان على اليمن وسوريا ولبنان استمرار للعربدة الصهيونية الإجرامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حماس في تصريح صحافي "إننا في الحركة ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم؛ ونعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب اليمني الشقيق ومع الإخوة في حركة أنصار الله في وجه العدوان الصهيوأمريكي".

وثمنت موقف اليمن الأصيل في الاستمرار بإسناد فلسطين، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس أن العدو المجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا، ولن يكسر عزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والمنطقة، المستمرة في دك معاقل العدو الصهيوني، وتدفيعه ثمن جرائمه حتى وقف عدوانه على طريق التحرير والعودة بإذن الله.

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