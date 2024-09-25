مخاطبا الدول الإسلامية: صوتنا الواحد سيُخضع اسرائيل للتراجع عن افعالها

وإفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في حوار مع قناة الجزيرة، أكد أن ما تفعله إسرائيل في المنطقة يمثل إبادة جماعية، مضيفا أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة للأسف لا تزال تدافع عن هذه الجرائم والكيان الإسرائيلي لن يواصل أفعاله إذا رفعنا أصواتنا جميعا بشكل موحد.

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي لم يستطع تحقيق أهدافه في غزة ولم يتمكن من تدمير حركة المقاومة الإسلامية حماس لذا بات يأمل توسيع الحرب في الشرق الأوسط من أجل الاستمرار في البقاء.

وقال إن الهدف الوحيد الذي حققه الكيان الإسرائيلي في غزة هو تدمير المدينة بأكملها ومنع وصول الإمدادات الإنسانية.

ولفت إلى أن بلاده لا تسعى للمعركة مع أي طرف، مؤكدا التزامه بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران والتزمت به.

وأوضح أن الأسلحة والصواريخ التي طورتها طهران هي للدفاع عن النفس في حال التعرض لهجوم من إسرائيل.

وختم قائلا: "لا نلمس حاليا حسن نية من الجانب الأميركي بشأن الحوار وهذا ما حدث في الاتفاق النووي، وليست لدينا مشكلة بشأن الحوار مع الولايات المتحدة ولكنها لم تف بما التزمت به".

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