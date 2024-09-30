العميد باكبور: دماء الشهيد نصر الله تزيد جبهة المقاومة إصراراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، التهنئة والتعزية باستشهاد المجاهد الكبير حامل راية المقاومة في المنطقة والعالم الفاضل حجة .الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان

وقال العميد باكبور في رسالة له بهذه المناسبة: "الشهيد السيد حسن نصر الله، الذي في ظل إيمانه وبراعته وحنكته السياسية وعبقرية قيادته وكلماته الثاقبة وشخصيته الروحية، خلال أكثر من ثلاثين عاماً من القيادة الشجاعة لحزب الله اللبناني، تمكن من تحويل حزب الله الى قوة ضخمة ومجهزة باستعدادات دفاعية وروحية منقطعة النظير، وفي مراحل مختلفة، اذاق مراراً وتكراراً طعم الهزيمة للعدو المحتل، من خلال تحقيق النصر والانتصارات الساحقة عليه، وإنهاء أسطورة ذلك النظام الذي لا يقهر.

وأضاف: "لا شك أن الدماء الطاهرة لهذا المجاهد الذي ماكان يعرف الكلل والملل والشهيد الرفيع وغيره من شهداء لبنان وفلسطين المظلومين ستزيد من إرادة الأمم المطالبة بالحق وأمة الإسلامية المجاهدة والمناضلين لجبهة المقاومة البواسل. تجعلهم أقوى وأكثر تصميماً على مواصلة النضال بلا هوادة ضد الصهاينة المجرمين ومؤيديهم".

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