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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٥٥ م

العميد طلائي نيك: استشهاد الأمين العام لحزب الله يجعل جبهة المقاومة أقوى من قبل

العميد طلائي نيك: استشهاد الأمين العام لحزب الله يجعل جبهة المقاومة أقوى من قبل

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع: على الكيان الصهيوني المنبوذ أن يعلم أن استشهاد الأمين العام لحزب الله سيجعل جبهة المقاومة أقوى لتدمير هذا الكيان القاتل للأطفال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رضا طلائي نيك، نائب مدير التخطيط الاستراتيجي والناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، خلال ندوة التي نظمتها فيلق الإمام الحسن المجتبي (ع) بمدينة رباط كريم: اليوم تم مأسسة ثقافة الجهاد والاستشهاد في البلاد، وهذه الثقافة القيمة وكنز الدفاع المقدس بنت مدرسة الحاج قاسم التي هي ملهم جبهة المقاومة.

وأشار إلى أن المحاربين دافعوا عن الأمن وحافظوا على الاستقلال خلال فترة الدفاع المقدس.

وأضاف العميد طلائي نيك: إن المحاربين والشهداء رفيعي المستوى استطاعوا تحويل الحرب المفروضة إلى دفاع مقدس بأيديهم الخالية وهزموا العدو ودحروه، لأن أساسنا كان الدفاع عن الشعب والدفاع المقدس الذي كان يقوم على الجهاد العاشورائي، ورغم قلة المعدات فزنا بالميدان.

/انتهى/

رمز الخبر 1949119

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