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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٤٠ ص

قاليباف: مستعدون لمواجهة اى عمل جنوني لاسرائيل

قاليباف: مستعدون لمواجهة اى عمل جنوني لاسرائيل

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف ان الجمهورية الاسلامية اعدت نفسها لمواجهة اى عمل جنوني محتمل للكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قاليباف اليوم الاربعاء خلال كلمة له في جلسة مجلس الشورى الاسلامي: "قد أعددنا أنفسنا لاى عمل جنوني محتمل للنظام الصهيوني".

واشار الى ان الجمهورية الاسلامية صممت خططا لا يمكن لاحد التنبؤ بها، مؤكدا ان ردنا التالي سيكون على مستوى مختلف تمامًا.

وقال رئىس مجلس الشورى الاسلامي: "سوف ينهار الكيان الصهيوني إذا قام بالهجوم ضد ايران".

واوضح: "الليلة الماضية، لقد ارتعد الظالمون من الخوف، الذين لا يملكون قوة الا القيام بالهجمات الجوية واعمال اغتيال جبانة".

وخاطب قاليباف في الختام الولايات المتحدة وقال: "نحن ننصح أمريكا كراعية للكيان الصهيوني أن تربط طوق كلبها المسعور حتى لا يؤذي نفسه ولا يسبب المتاعب لصاحبه'".

/انتهى/

رمز الخبر 1949151

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