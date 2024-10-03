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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٨ م

استئناف الرحلات الجوية لجميع المطارات في ايران

استئناف الرحلات الجوية لجميع المطارات في ايران

اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية عن استئناف الرحلات الجوية في جميع المطارات في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية، جعفر يازرلو انه بعد التاكد من الظروف المؤاتية وامان الطيران وانتهاء المحدودية التي اتبعت، فانه بات مسموحا لشركات الطيران، استئناف رحلاتها الجوية اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي ( 1:30 بتوقيت غرينتش).

واضاف يارزلو ان بامكان المسافرين متابعة رحلاتهم عن طريق مؤسسة الطيران المدني.

وكان حرس الثورة الاسلامية قد اعلن يوم الثلاثاء الاول من الشهر الجاري في بيان انه استهدف بضربات صاروخية عمق الاراضي المحتلة ردا على استشهاد اسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله والعميد عباس نيلفروشان.

وفي اعقاب ذلك وللحفاظ على سلامة وامان الرحلات الجوية، تم الغاء جميع الرحلات الجوية في ارجاء البلاد حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

/انتهى/

رمز الخبر 1949198

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