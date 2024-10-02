رئيس الجمهورية: لا نجامل مع أحد بشأن عزة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني اليوم الاربعاء خلال حديثة في اجتماع مجلس الحكومة: "إذا ارتكب الصهاينة خطأً، فسوف يتلقون رداً أكثر سحقاً بكثير".

واشار الرئيس بزشكيان الى قيام حرس الثورة الاسلامية الليلة الماضية باستهداف الكيان الصهيوني ردا على اغتيال الشهيد هنية والشهيد نصرالله والشهيد نيلفروشان واكد: "نحن لا نجامل ولانمزح مع أحد بشأن عزة الأمة الإيرانية ومصالحها".

وتابع: "أثبتت عملية القوات المسلحة الإيرانية مرة أخرى أن القبة الحديدية المزعومة أكثر هشاشة من الزجاج".

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