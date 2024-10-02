تجمع إيراني في ساحة فلسطين بطهران دعما لجبهة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الموظفین الإيرانيين نظموا صباح اليوم تجمعا دعما لجبهة المقاومة ولعملية "الوعد الصادق2"، في ساحة فلسطين بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقد رفع الإيرانيون شعارات تهتف باسم كل من الشهداء حسن نصرالله وعباس نيلوفر واسماعيل هنية منديدا بالجرائم الإسرائيلية على غزة ولبنان.

ويشار إلى أنه بعد الرد الصاروخي الإيراني للحرس الثوري الإيراني أمس على الكيان الصهيوني خرج الإيرانيون إلى الشوارع والساحات محتفلين بالرد الإيراني مرددين شعارات داعمة لجبهة المقاومة ورد ايران القوي في ساحة فلسطين وغيرها من الشوارع والساحات الإيرانية.

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