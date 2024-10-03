الرئيس الايراني: العدوان الصهيوني سينال عقابه وسنواصل دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان خلال كلمته في منتدى حوار التعاون الأسيوي في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، الى الحساسية والتحديات التي تواجهها منطقة غرب آسيا، فضلا عن الهجمات المتتالية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد فصائل المقاومة وقال: "منتهكو حقوق الإنسان يجب أن يعلموا أن المقاومة شجرة مثمرة ولا يمكن القضاء عليها".

واضاف الرئيس الايراني: "ان العدوان الصهيوني سينال عقابه وسنواصل دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين ونعتبر ذلك مسؤولية علينا في القضية الفلسطينية".

وفي قسم آخر من تصريحاته صرح بزشكيان: "هناك الكثير من القواسم المشتركة الثقافية بين اعضاء منتدى الحوار الاسيوي، ويمكننا تعزيز العلاقات بيننا من خلال النظر في هذه القواسم المشتركة".

يتبع...