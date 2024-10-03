بزشكيان يؤكد على ضرورة الاستفادة من قدرات منتدى حوار التعاون الآسيوي لوقف جرائم الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استمراراً للقاءاته على هامش منتدى حوار التعاون الآسيوي في قطر، التقى الرئيس الايراني مع رئيس وزراء تايلاندا "باونجتيرن شيناواترا"، ووصف العلاقات الطويلة والممتدة لأربعمائة عام بين إيران وتايلاند كمنصة مناسبة لتعزيز العلاقات والتواصل بين البلدين.

وقال: "بالتأكيد أن تشكيل اللجان المشتركة ومجموعات العمل بين إيران وتايلاندا يمكن أن يقود هذه الاتصالات إلى قرارات جيدة لصالح البلدين والشعبين".

ووصف الرئيس بزشكيان في جزء آخر من كلمته الأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة نتيجة عدوان النظام الصهيوني الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء في غزة ولبنان، وأضاف: "إن هذا النظام يقتل النساء والأطفال ويقصف المستشفيات والمدارس والأهداف المدنية بحجة الدفاع عن النفس، وهذه الأحداث مؤسفة في صمت المجتمع الدولي".

واكد بزشكيان على ضرورة الاستفادة من قدرات منتدى حوار التعاون الآسيوي لوقف جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وغزة.

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