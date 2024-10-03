ايران وقطر تؤكدان على الاستثمارات والانتاج المشتركين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقرر خلال اللقاء الذي عقد في الدوحة على أن تنعقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين بعد نحو شهرين من الان في قطر وبمشاركة الاجهزة التنفيذية للبلدين، على ان يقام على هامشها ملتقى تجاري ومعرض في الدوحة.



وناقش وزير الطاقة الايراني ووزير التجارة والصناعة القطري في اللقاء قضايا بما فيها الجمارك والتامين والقضايا الثقافية والسياحة والربط الكهربائي بين ايران وقطر.



ويوجد وزير الطاقة الايراني في الدوحة، ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الذي بدا امس زيارة رسمية لقطر.

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