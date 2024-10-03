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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٥٢ م

ايران وقطر تؤكدان على الاستثمارات والانتاج المشتركين

ايران وقطر تؤكدان على الاستثمارات والانتاج المشتركين

شدد وزير الطاقة الايراني عباس علي ابادي ووزير الصناعة التجارة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد اهای ال ثاني على ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما في مجال الاستثمارات والانتاج المشتركين في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقرر خلال اللقاء الذي عقد في الدوحة على أن تنعقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين بعد نحو شهرين من الان في قطر وبمشاركة الاجهزة التنفيذية للبلدين، على ان يقام على هامشها ملتقى تجاري ومعرض في الدوحة.

وناقش وزير الطاقة الايراني ووزير التجارة والصناعة القطري في اللقاء قضايا بما فيها الجمارك والتامين والقضايا الثقافية والسياحة والربط الكهربائي بين ايران وقطر.

ويوجد وزير الطاقة الايراني في الدوحة، ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الذي بدا امس زيارة رسمية لقطر.

/انتهى/

رمز الخبر 1949201

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