مرافقا معه ١٠ اطنان من المواد الغذائية والادوية.... وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه وصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الى العاصمة اللبنانية قبل دقائق.

وسيلتقي السيد عباس عراقجي في هذه الرحلة مع السلطات اللبنانية ويناقش معهم احدث التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة.

و في هذا السياق قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اسماعيل بقائي: "سيلتقي وفدنا برئاسة وزير الخارجية السد عراقجي برفقة نائباه ورئيس جمعية الهلال الأحمر مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى.

واوضح بقائي: "سيتم تقديم شحنة تحتوي على 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان كجزء من المساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران".

واكد: "إيران ثابتة في تضامنها مع الشعب اللبناني الشجاع. وعلى الجميع في المنطقة أن يفهموا الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان وعواقبه على مستقبل دولنا".

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