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٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:١١ م

خلال لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني؛

وزير الخارجية الايراني: عازمون على دعم لبنان في وجه العدوان الصهيوني

وزير الخارجية الايراني: عازمون على دعم لبنان في وجه العدوان الصهيوني

اكد وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي ان الجمهورية الاسلامية عازمة على دعم لبنان حكومة وشعباً ومقاومة في وجه عدوان الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقي برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانی نجيب ميقاتي في بيروت.

وقال عراقجی خلال هذا اللقاء: "عازمون على دعم لبنان حكومة وشعباً ومقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي".

واضاف وزير الخارجية: "جرائم الكيان الصهيوني الوحشية مصداق بارز لجرائم الحرب".

واكد: "يتوجب على الدول الإسلامية والعربية بذل كل الجهود لتحشيد المنظمات الدولية ضد الكيان الصهيوني".

وبدوره قال ميقاتي خلال هذا اللقاء: "نأسف لعدم فاعلية مجلس الأمن الدولي في وجه مغامرات الكيان الصهيوني الخطرة".

واعرب عن تقديره للجمهورية الاسلامية وقال: "نشكر إيران على الدعم الذي تقدمه إلى لبنان في هذه الظروف الصعبة".

/انتهى/

رمز الخبر 1949225

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