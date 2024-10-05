اللواء موسوي: أي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيقابل برد مدمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء السيد عبد الرحيم موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردا على تهديدات السلطات الصهيونية ضد بلادنا: إننا نحذر الكيان الصهيوني من اتخاذ ردًا قاسيًا ومدمرًا في حالة اتخاذ إجراءات غير مدروسة.

وتابع القائد العام للجيش: لقد صبرنا وسيطرنا على أنفسنا تجاه الأعمال العدائية للصهاينة، ولكننا الآن جاهزون لتوجيه ضربة دقيقة ومدمرة للكيان الصهيوني في الوقت المناسب.

وأشار سبق أن أعلنت سلطات بلادنا مرات عديدة أن أي هجوم من قبل الكيان الصهيوني سيقابل برد أقوى، فإذا أخطأ العدو فإن مستوى ردنا سيكون أعلى من الهجوم السابق.

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