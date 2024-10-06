إيران تدين بشدة العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف إسماعيل بقائي هامانه العدوان العسكري المتكرر للولايات المتحدة وإنجلترا على اليمن بأنه انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

واعتبر المتحدث الرسمي للوكالة الدبلوماسية استمرار الاحتلال وتأجيج الحرب والتوسع الذي يمارسه الكيان الصهيوني السبب الرئيسي لاستمرار حالة انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدد على ضرورة وقف عدوان الكيان المحتل على المنطقة.

وأوضح بقائي: إن تصرفات شعب اليمن والدول الإسلامية الأخرى في المنطقة ردا على جرائم الكيان الصهيوني بحق المسلمين في فلسطين ولبنان وسوريا هي رد فعلهم الطبيعي على قتل إخوانهم الفلسطينيين واللبنانيين، مضيفا: إن العملية العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الشعب اليمني لن يكون لها أي تأثير على ارادتهم للدفاع عن شعبي فلسطين ولبنان.

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