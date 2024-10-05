متحدث الخارجية الايرانية: على المنطقة تقدير تضحيات سورية في مواجهة الاحتلال والإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، تدوينة على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني وكتب: لقاء اليوم بين وزير الخارجية الدكتور عراقجي والرئيس بشار الأسد كان جداً مهم. إن أواصر الصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا أقوى من أي وقت مضى. لأن البلدين يسعىان إلى هدف مشترك ومشرف وهو السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومقاومة الاحتلال وجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني. وعلى المنطقة أن تقدر تضحيات سوريا في مواجهة الاحتلال والإرهاب.