نائب أردني: الشعب الفلسطيني لا يقهر ومقاومته لا تتزعزع وانتصارها سيكون قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد نائب رئيس البرلمان العربي "خليل عطية"، بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه عدوان الاحتلال الصهيوني، مع مضي عام على عملية "طوفان الأقصى".

وقال النائب عطية في تصريح خاص بوكالة "شهاب"، للأنباء في الذكرى السنوية الأولى لـ"طوفان الأقصى" إنه "يحق لهذا الشعب الفلسطيني أن يفتخر".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه لا يقهر وأن إرادته لا تلين وأن مقاومته لا تتزعزع، وأن بيئة المقاومة ستبقى حاضنة لها لا تستغني عنها ولا تسلمها.

وتابع عطية: "ونحن على مشارف عام من ذكرى طوفان الأقصى المجيد، فإن هذا الشعب والمقاومة يثبتان للعالم أجمع أن من يدافع عن أرضه وشعبه لا يمكن أن يهزم، وأن الانتصار سيكون قريبا أقرب مما توقع العدو وأعوانه وداعميه".

ووفق النائب الأردني، الغرب المنحاز للكيان الصهيوني الغاصب أظهر خلال عام، ازدواجية المعايير لديه وأن كلامه المنافق عن حقوق الإنسان وشرعية الأمم المتحدة إنما هو كلام فارغ أثبت عدم صدقيته في ظل انحياز الغرب للقاتل والجاني وسارق الأرض.

وختم نائب رئيس البرلمان العربي: "نقبل رؤوس الرجال والنساء والشيوخ من الشعب الفلسطيني ومقاومته، الصامدين في وجه الاحتلال، ونقول لهم إن النصر قريب وإن طال المدى".

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