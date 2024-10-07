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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ ص

كتائب القسام تقصف تل أبيب في ذكرى طوفان الأقصى

كتائب القسام تقصف تل أبيب في ذكرى طوفان الأقصى

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف تل أبيب برشقة من الصواريخ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الكتائب أن القصف يأتي "ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين وتهجير أبناء شعبنا".

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المنطقة استهدفت بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه منطقة تل أبيب، وأشارت إلى أن القبة الحديدية اعترضت بعضها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط شظايا في مدينة حولون جنوب تل أبيب.

/انتهى/

رمز الخبر 1949330

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