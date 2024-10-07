نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس: العميد قاآني بصحة جيدة ولاحاجة لإصدار بيان

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه القى نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية، اليوم كلمة في مؤتمر تكريم المواكب والهيئات الحسينية النموذجية الذي أقيم صباح اليوم الاثنين بمجمع الشهيد بهشتي الثقافي".

وقال ايرج مسجدي عن صحة قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة، العميد اسماعيل قاآني: "ان الكثير يتساءلون ويقولون ماذا حدث للعميد قاآني؟ هو بصحة جيدة ومشغول باعماله... ويقول البعض مرة اخرى، فأصدروا بيانا بهذا الشأن... لماذا نصدر بيانا؟ لاحاجة للقيام بمثل هذا".

وتابع حديثه عن الوضع في البلاد: "بعد المجزرة الوحشية التي شهدتها المنطقة، هاجمت إسرائيل الغاصبة حزب الله باعتباره الذراع الرئيسي للمقاومة والداعم لغزة. لقد بدأوا الحرب بتفجير اجهزة البيجر وبعده اغتالوا قائد المقاومة(الشهيد نصرالله)، وحتى اليوم يستشهدون عدداً من المظلومين في الضواحي".

وقال مسجدي: "إن النظام الصهيوني أراد التحرك بريا، لكنه لم يحقق أي نجاح حتى الليلة الماضية"، وقال: "قُتل عدد من القوات العسكرية التابعة للنظام المحتل. ولم يتمكنوا من التغلب على المقاومة. ولهذا السبب دخلوا لبنان".

وأضاف نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية: "على الرغم من مرور عام على حرب الصهاينة ضد المقاومة الفلسطينية في غزة، إلا أن جاهزية المقاومة زادت إلى حد أن حماس أصبحت جاهزة للقتال بنسبة 90%".

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