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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٦:١٧ م

إسماعيل قاآني:

القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة "أبو جهاد" الدائمة

القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة "أبو جهاد" الدائمة

قال قائد قوة القدس العميد، اسماعيل قااني، ان القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة أبو جهاد الدائمة التي لم يبتعد عنها يوماً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوة القدس العميد، اسماعيل قااني، قال ان القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة أبو جهاد الدائمة التي لم يبتعد عنها يوماً.

وعزى قائد قوة القدس إسماعيل قاآني بوفاة القائد الفلسطيني الكبير أحمد جبريل، واكد الى ان الراحل الكبير شكّل بشخصيته وسيرته نهجاً متكاملاً في بناء الشخصية المقاومة.

وقال انه رغم كل ما واجهه الراحل جبريل من ترغيب وترهيب بقي مؤمناً بأن البندقية المقاومة ستعيد فلسطين.

واشار الى ان احمد جبريل كان من مؤسسي محور المقاومة ووضع كل طاقته في خدمته وبقي وفياً لدماء الشهداء./انتهى/

رمز الخبر 1915950
https://ar.mehrnews.com/news/1915950/

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