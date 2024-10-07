مساعد الرئيس الروسي: اجتماع يجمع بوتين وبزشكيان في 11 اكتوبر في تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد رئيس الجمهورية الروسي لشؤون السياسة الخارجية "يوري اوشاكوف" : ان فلاديمير بوتين، سيجري مباحثات، على هامش المنتدى الدولي تحت عنوان "السلام والتنمية" في 11 تشرين الاول الجاري باستضافة تركمانستان، مع الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" حول القضايا الثنائية ومنطقة الشرق الاوسط.

واضاف اوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بموسكو : هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة سواء من حيث مناقشة القضايا الثنائية أو استعراض الوضع السيئ للغاية في الشرق الأوسط.

وتابع : ان الرئيس الروسي، سيقوم بزيارة تركمانستان بدعوة رسمية من رئيس جمهورية هذا البلد، للمشاركة في الاجتماع الدولي المرتقب الذي سيعقد يوم الجمعة 11 تشرين الاول / اكتوبر 2024م.

وصرح مساعد الرئيس الروسي : ان رؤساء الجمهورية الاسلامية الايرانية وكازاخستان وقرغيزيا ومنغوليا وطاجيكستان واوزبكستان وغيرهم من قادة الدول الاخرى سيشاركون في هذا الاجتماع ايضا.