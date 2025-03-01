إيران وقرغيزيا تؤكدان على توسيع التعاون في مجال السياحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد النائب الأول للرئيس الإيراني للشؤون الدولية والتعاون الإقليمي التقى وأجرى محادثات مع وزير الخارجية القرغيزي كولوباييف خلال زيارته لبيشكيك.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر.

وفي هذا اللقاء أشار نجفي إلى عضوية إيران بصفة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإتمام اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد، مؤكدا: "هذا الوضع يخلق فرصة جيدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك قرغيزيا".

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية المشاورات المستمرة والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين لتعزيز العلاقات.

كما التقى نجفي مع وزير الاقتصاد والتجارة القرغيزي صديقوف ورئيس الجانب القرغيزي في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا مثل عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، ومشاركة قيرغيزيا في معرض إيران إكسبو، وتطوير التعاون في قطاعات مثل السياحة.

وتضمنت الخطط الأخرى التي وضعها نجفي خلال هذه الرحلة لقاء سارييف، رئيس غرفة التجارة والصناعة القرغيزية، وحضور الجامعة السلوفينية والتحدث مع مسؤولي الجامعة، وعقد جلسة أسئلة وأجوبة مع الطلاب، وكذلك الاجتماع مع الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والقرغيز.

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