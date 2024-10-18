القطع البحرية للدول المشاركة في مناورات ايونيز 2024 تصل المياه الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم استقبال مجموعات القطع البحرية المشاركة في المناورات المركبة للدول المطلة على المحيط الهندي (2024- IONS) أقيمت اليوم الجمعة في المنطقة البحرية الاولى التابعة للجيش الايراني.

واقيمت هذه المراسم برعاية وحدات الطيران والقطع البحرية التابعة للجيش الايراني والحرس الثوري حيث تم استقبال مجموعتي القطع البحرية الروسية والعمانية.

وفي السياق ذاته، وصل ممثلو دول روسيا والسعودية وتايلاند وباكستان وقطر عمان وبنغلاديش والهند الى مطار بندر عباس الدولي (في محافظة هرمزكان – جنوب ايران)، لمشاهدة المناورات المركبة للدول المطلة على المحيط الهندي 2024م (IONS)، والتي ستجري في مياه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويشار إلى أن من اهم اهداف هذه المناورات تعزيز امن البحار، ومتابعة القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية، والاجراءات الانسانية واحتواء الكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية التابعة للدول الاعضاء.

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