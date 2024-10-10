الرئيس الايراني: تعزيز العلاقات مع تركمانستان له تأثير فعال على تطوير ممر الشمال _ جنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قبيل توجهه مساء اليوم الخميس الى العاصمة التركمانستانية عشق اباد قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان انه سيزور تركمانستان للمشاركة في الذكرى الـ 300 لوفاة الشاعر التركماني الكبير مختومقلي فراغي.

واضاف ان مختومقلي فراغي هو شاعر ايراني تركمانستاني واضطلع بدور بارز جدا في بناء وتطوير الثقافة التركمانية. ان هذا الشاعر الشهير، ولد بمحافظة كلستان الايرانية (شمال) وهذا يظهر وجود تواصل ثقافي عريق جدا بيننا وتركمانستان.

واوضح انه سيلتقى نظرائه الروسي والتركمانستاني والطاجيكستاني على هامش هذه المراسم مؤكدا ان اولوية الحكومة الرابعة عشرة، هي تطوير العلاقات مع الدول الجارة.

واكد ان هذه الزيارة مؤثرة جدا في تمتين التعاون الاقتصادي والاستثمارات في قطاع النفط والغاز، ونامل في ايجاد مكاسب في مجال التعاضد والتواصل الثقافي.

ومن المقرر ان يغادر رئيس الجمهورية طهران مساء اليوم الخميس متوجها الى عشق اباد في زيارة تستمر يومين بدعوة من رئيس تركمانستان سردار بردي محمداوف.

وسيلقي الرئيس بزشكيان كلمة في الملتقى الدولي "التواصل المتبادل بين الازمنة والحضارات – اساس السلام والتنمية" والذي سيعقد بمناسبة الذكرى السنوية الـ 300 لرحيل الشاعر التركماني الكبير مختومقلي فراغي.