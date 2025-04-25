إيران تعلن عن إطلاق مركز تبادل تجاري في تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عباس كاظمي اليوم الجمعة، إن "هذا المركز تم إنشاؤه على مساحة هكتار ونصف ويتكون من خمسة طوابق، ويوفر فرصة فريدة للتجار ووحدات الإنتاج في المحافظة لعرض منتجاتهم في الأسواق الإقليمية والاستفادة من قدرات التصدير في البلد المجاور".

وأضاف: إن حدود خراسان الشمالية مع تركمانستان تشكل ميزة استراتيجية للمحافظة يمكنها أن تصبح محركاً للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأكد كاظمي على القواسم المشتركة الثقافية والدينية والتاريخية بين إيران وتركمانستان، وقال: "إن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعتمد على أساس التآزر الثقافي، وهذه القواسم المشتركة يمكن أن تضمن استدامة العلاقات التجارية".

وأضاف: "إن إنشاء مركز التبادل التجاري كان أحد نتائج مذكرات التفاهم السابقة بين محافظتي متجاورتين من بلدين ايران وتركمانستان".

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