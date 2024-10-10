الرئيس الايراني يصل تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان مساء اليوم الخميس، العاصمة التركمانستانية عشق اباد للمشاركة في الذكرى الـ 300 لوفاة الشاعر التركماني الكبير مختومقلي فراغي.

وتاتي الزيارة التي تستمر يومين بدعوة من رئيس تركمانستان سردار بردي محمد اوف.

وسيلقي الرئيس بزشكيان كلمة في الملتقى الدولي "التواصل المتبادل بين الازمنة والحضارات – اساس السلام والتنمية" والذي سيعقد بمناسبة الذكرى السنوية الـ 300 لرحيل الشاعر التركماني الكبير مختومقلي فراغي.

ويلتقى الرئيس بزشكيان خلال الزيارة، الزعيم الوطني لتركمانستان وكذلك الرئيس الروسي.