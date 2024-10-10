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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٢٩ م

الرئيس الايراني يتوجه إلى عشق آباد

الرئيس الايراني يتوجه إلى عشق آباد

توجه الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الخميس، إلى تركمانستان في زيارة تستغرق يومين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان مساء اليوم الخميس طهران متوجها الى العاصمة التركمانستانية عشق اباد للمشاركة في الذكرى الـ 300 لوفاة الشاعر التركماني الكبير مختومقلي فراغي.

وتاتي الزيارة التي تستمر يومين بدعوة من رئيس تركمانستان سردار بردي محمد اوف.

وسيلقي الرئيس بزشكيان كلمة في الملتقى الدولي "التواصل المتبادل بين الازمنة والحضارات – اساس السلام والتنمية" والذي سيعقد بمناسبة الذكرى السنوية الـ 300 لرحيل الشاعر التركماني الكبير مختومقلي فراغي.

ويلتقى الرئيس بزشكيان خلال الزيارة، الزعيم الوطني لتركمانستان وكذلك الرئيس الروسي.

وقبيل مغادرته الى تركمانستان قال لرئيس بزشكيان ان توسيع العلاقات مع تركمانستان، مؤثر لتوسيع ممر الشمال - جنوب.

رمز الخبر 1949440

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