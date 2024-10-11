إيران تدين العدوان الصهيوني على مستشفى الهلال الأحمر في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار بقائي إلى حظر الهجمات على المستشفيات والمراكز الطبية والصحية وفقا لقانون الدولي الإنساني المعروفة، ووصف ان الهجمات المتكررة لكيان الاحتلال على المستشفيات والمراكز الطبية والإغاثية في غزة ولبنان وسوريا بأنها علامة واضحة على تمرد هذا الكيان على كافة القواعد والأعراف، ودعا إلى رد فعل واضح من المؤسسات الدولية المختصة، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإدانة تصرفات الكيان الصهيوني باعتبارها جريمة حرب.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى ضرورة تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة مئات الآلاف من اللبنانيين الذين نزحوا من منازلهم في الأسبوعين الماضيين بسبب تكثيف هجمات الكيان الصهيوني على لبنان والمناطق المدنية في لبنان، وشدد على مسؤولية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة، وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر، في تقديم المساعدة الفورية للنازحين.

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