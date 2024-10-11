طهران تدين بشدة العدوان الصهيوني على قوات اليونيفيل في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني اسماعيل بقائي في تغريدة على منصة إكس: ندين بشدة عدوان كيان الاحتلال على قوات اليونيفيل في لبنان. إن مهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشكل مثالاً آخر على الفوضى والوقاحة التي يمارسها الكيان الذي قتل أكثر من 220 من موظفي الأمم المتحدة في غزة خلال العام الماضي. ومزق سفيره ميثاق الأمم المتحدة؛ وقدم وزير خارجيته الأمين العام للأمم المتحدة كعنصر غير مرغوب فيه؛ كما استغل رئيس وزرائه المروج للحرب حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة لتهديد وترهيب الدول الأخرى.

وأضاف، ينبغي للمجتمع الدولي أن ينتفض من اجل العمل الجماعي ضد هذا الشر.

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