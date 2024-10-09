بقائي: ايران والسعودية تؤكدان الارادة المشتركة لمواصلة سير تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف بقائي، في تدوينة له عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي : ان عراقجي اجرى مباحثات مفيدة وبناءة مع نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان، حول اخر التطورات الاقليمية وخاصة في غزة ولبنان؛ مبينا ان الجانبين طالبا بوقف الحرب على غزة ولبنان وايصال المساعدات الانسانية الى النازحين في اقرب وقت ممكن.

وفي تصريح لدى وصوله الى الرياض اليوم، اكد وزير الخارجية الايراني بانه يزور السعودية لاجراء مباحثات تفضي الى ارساء السلام على صعيد المنطقة.

واضاف : انني اتطلع بان تؤدي المشاورات فيما بيننا الى تهيئة ظروف افضل لفلسطين ولبنان والسلام الاقليمي؛ واصفا العلاقات الايرانية السعودية، انها اخذة بالنمو وتمضي باتجاه جيد.

واشار عراقجي، بان الهدف من زيارته للسعودية، هو اجراء مشاورات حول قضايا المنطقة واستعراض التطورات الاخيرة في لبنان وغزة، حيث جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة هناك، وظروف النازحين في لبنان وسبل دعمهم.

وتابع وزير الخارجية : ان القضايا الاقليمية، تشكل الهدف الرئيسي لهذه الزيارة، مع تاكيده بانه سيقوم حتما بزيارة اخرى من اجل متابعة القضايا الثنائية.