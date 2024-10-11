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١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٠٩ م

طهران تدين الهجوم الإرهابي على عمال منجم الفحم في ولاية بلوشستان الباكستانية

طهران تدين الهجوم الإرهابي على عمال منجم الفحم في ولاية بلوشستان الباكستانية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف عمال منجم الفحم في ولاية بلوشستان الباكستانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أدان بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف عمال منجم الفحم في ولاية بلوشستان الباكستانية.

وأكد بقائي المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة كافة أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف، وقال إن التعامل الفعال مع هذه الظاهرة الشريرة يتطلب تعاون جميع الدول على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذه الجريمة، وأعرب عن تعازي حكومة وشعب إيران لحكومة وشعب باكستان، سائلاً الله عز وجل المغفرة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

/انتهى/

رمز الخبر 1949472

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