متحدث الخارجية الايرانية: عراقجي اجرى مشاورات هامة مع نظيره القطري

وأفادت مهر للأنباء، انه اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان مشاورات هامة جرت بين وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الى ثاني فيما يخص الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية.



وكتب بقائي في حسابه على منصة "اكس": "لقد جرت مشاورات مهمة بين الدكتور عراقجي والشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني بشان تطورات الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية".



واضاف ان جميع دول المنطقة تتحمل مسؤولية العمل لوقف الابادة الجماعية في غزة وانهاء عدوان الكيان الصهيوني على لبنان، وان تبذل قصارى جهدها لحماية المنطقة من كارثة مفروضة".



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