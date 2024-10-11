بزشكيان: الكيان الصهيوني ينتهك كافة القوانين الدولية وحقوق الانسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر الدولي "ترابط الأزمنة والحضارات - أساس السلام والتنمية" الذي عقد بمناسبة إحياء الذكرى الـ 300 لمختومقلي فراغي التركماني الشهير، قال بزشكيان ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تصرفات الكيان الصهيوني: على الصهاينة أن يتوقفوا عن قتل الأبرياء، و قصف المنازل.

وأضاف: "لقد انتهك الكيان الصهيوني بما يملك من قوة كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان وكل شيء، ولا يستطيع أحد أن يقول له شيئا لأن أمريكا وأوروبا تدعمانه".

وردا على سؤال آخر حول كيف ترى العلاقة مع روسيا، قال الرئيس: كانت لدينا بشكل عام علاقة جيدة مع دول الجوار منذ فترة طويلة.

وقال بزشكيان إن شعار الأمم المتحدة هذا العام هو السلام والأمن والكرامة الإنسانية، مما يعني أنه يجب أن نتعامل مع الجميع على أساس السلام والأمن والكرامة.

وأشار: سواء كان الأمر يتعلق بروسيا التي تربطنا علاقة طويلة الأمد، أو بجميع دول المنطقة، فإننا نود أن نعيش معهم جميعا في سلام وطمأنينة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

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