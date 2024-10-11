بزشكيان يؤكد على تطوير التعاون الثقافي والاقتصادي والسياسي مع تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس بلادنا مسعود بزشكيان، ظهر اليوم (الجمعة)، استكمالا لخطط سفره إلى تركمانستان، في لقاء مع رئيس هذه البلاد "سردار بردي محمدوف"، اكد على السلام والأخوة في العالم، مضيفا: يجب أن نعيش في المنطقة بالمحبة والأخوة وتطوير العلاقات بيننا.

وفي إشارة إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأكيد سماحة القائد على تطوير العلاقات مع الجيران، بما في ذلك تركمانستان، قال الرئيس: نحن جيران ولدينا حدود مشتركة طويلة، وبالإضافة إلى كوننا جيرانًا، فإننا أيضا أقارب.

وفي إشارة إلى حفل إحياء الذكرى الـ300 لمختومقلي فراغي على المستوى الدولي، أشار بزشكيان: "شهدنا اليوم تنظيما جيدا للغاية لهذا المؤتمر وكانت رسالته للمنطقة والعالم ذات قيمة ومعنى كبيرين".

وفي هذا اللقاء قال رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، وهو يرحب ويثمن حضور بزشكيان في حفل إحياء الذكرى الـ300 للشاعر"مختومقلي فراغي": نشكركم على قبول دعوتنا والمشاركة في المؤتمر.

ووصف كلمة رئيس بلادنا في هذا الحفل بالقيمة وقال: لقد ألقيت اليوم خطابا مفيدا للغاية.

وفي استمرار لهذا اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة تطوير التعاون الثقافي والاقتصادي والسياسي.

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