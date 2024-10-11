بزشكيان يؤكد على تطوير العلاقات مع تركمانستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الرئيس بزشكيان إلى لقائه مع قائد الثورة الإسلامية قبل زيارته إلى تركمانستان ونقل تحياته إلى الزعيم الوطني لتركمانستان قائلا: إنه يعتبر قائد الثورة الإسلامية باحثا ثقافيا عميقا ومحبا للثقافة ولديه فهم كامل للشاعر التركماني الشهير "مختومقلي فراغي"، ويعتقدون أن البلدين بالإضافة إلى كونهما جارتين، هما أيضا أقارب لبعضهما البعض.

واعتبر الرئيس الإيراني الاحتفال بالذكرى الـ300 لوفاة الشاعر الكبير "مختومقلي فراغي"، بمثابة عمل على غرار خلق الوحدة على المستوى الدولي، مضيفا: إن رسالة المؤتمر الدولي "ترابط الأزمنة والحضارات - أساس السلام والتنمية" وقصائد هذا الشاعر الكبير عن الوحدة والتضامن والأخوة تظهر روحه العالية.

وبدوره أعرب الزعيم الوطني لتركمانستان "قربان قلي بردي محمدوف"، خلال اللقاء، عن شكره لحضور الرئيس الإيراني في حفل الذكرى الـ 300 لرحيل الشاعر الكبير، قائلا: أغتنم هذه الفرصة وأطلب من فخامتكم نقل تحياتي الحارة وتمنياتي الطيبة إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي(مد ظله العالي)".

وفي إشارة إلى القواسم المشتركة بين البلدين، أضاف بردي محمدوف: أهلا بكم في بلدكم الشقيق وآمل أن تتوسع المجالات الثقافية بيننا وبينكم. كما أشكركم على مشاركتكم في المؤتمر وعلى خطابكم المهم.

وأضاف: إننا نحاول تعميق علاقاتنا مع جيراننا، وقد كان أداء لجنة التعاون المشترك جيدا خلال هذه الفترة. آمل أن نرى تطور التعاون فيما بيننا في المجالات الاقتصادية.

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