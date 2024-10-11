  1. إيران
  2. المجتمع
١١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٣٥ م

الرئيس الايراني يصل إلى طهران

الرئيس الايراني يصل إلى طهران

وصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بعد مشاركته في الذكرى الـ300 للشاعر التركماني الكبير "مختومقلي فراغي" واجتماعه مع زعماء تركمانستان وروسيا وأوزبكستان إلى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل مسعود بزشكيان، الذي زار عشق أباد للمشاركة في المؤتمر الدولي "ترابط الأزمنة والحضارات - أساس السلام والتنمية" بمناسبة الذكرى الـ 300 لـ " مختومقلي فراغي" الى طهران وكان في استقباله محمد رضا عارف النائب الأول وحجة الإسلام والمسلمين محسن قمي النائب الدولي لمكتب سماحة القائد وعدد من أعضاء مجلس الوزراء إلى العاصمة طهران.

وخلال رحلته إلى تركمانستان، وأثناء حضوره وإلقاء كلمة في حفل إحياء الذكرى الـ 300 للشاعر التركماني الشهير "مختومقلي فراغي"، التقى وتحدث مع رؤساء دول مختلفة.

وكان اللقاء مع الزعيم الوطني ورئيس تركمانستان ورئيس روسيا ورئيس أوزبكستان أحد لقاءات بزشكيان على هامش هذا المؤتمر.

/انتهى/

رمز الخبر 1949470

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات