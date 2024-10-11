الرئيس الايراني يصل إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل مسعود بزشكيان، الذي زار عشق أباد للمشاركة في المؤتمر الدولي "ترابط الأزمنة والحضارات - أساس السلام والتنمية" بمناسبة الذكرى الـ 300 لـ " مختومقلي فراغي" الى طهران وكان في استقباله محمد رضا عارف النائب الأول وحجة الإسلام والمسلمين محسن قمي النائب الدولي لمكتب سماحة القائد وعدد من أعضاء مجلس الوزراء إلى العاصمة طهران.

وخلال رحلته إلى تركمانستان، وأثناء حضوره وإلقاء كلمة في حفل إحياء الذكرى الـ 300 للشاعر التركماني الشهير "مختومقلي فراغي"، التقى وتحدث مع رؤساء دول مختلفة.

وكان اللقاء مع الزعيم الوطني ورئيس تركمانستان ورئيس روسيا ورئيس أوزبكستان أحد لقاءات بزشكيان على هامش هذا المؤتمر.

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