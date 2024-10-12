  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٢٣ ص

إيرواني يرسل رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على مستودع الهلال الأحمر في سوريا

إيرواني يرسل رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على مستودع الهلال الأحمر في سوريا

قال مندوب ايران لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني في رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على مستودع الهلال الأحمر التابع لبلادنا في سوريا: إن الاستهداف المتعمد للمنشآت الإنسانية والطبية يعد انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه أمير سعيد إيرواني، السفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى "باسكال كريستيان" رئيس مجلس الأمن، و"أنطونيو غوتيريش" أمين مجلس الأمن، فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على مستودع المساعدات الإنسانية التابع للهلال الأحمر في سوريا.

وقال أن هذا الهجوم الشنيع على المساعدات الإنسانية يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي وعملا فظيعا ضد الجهود الرامية إلى إنقاذ حياة البشر.

وأضاف إيرواني: أن هذا المستشفى أنشأه الهلال الأحمر الإيراني فقط لتقديم المساعدات الحيوية للمدنيين اللبنانيين النازحين وضحايا العدوان الوحشي المتواصل للكيان الإسرائيلي، وكان بمثابة شريان حياة لأولئك الذين يعانون من مثل هذه الجرائم.

وتابع كبير دبلوماسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: إن الهلال الأحمر الإيراني أبلغ رسميا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنيته إنشاء مركز المساعدات الإنسانية هذا. لكن وعلى الرغم من أهداف المركز الإنسانية البحتة، إلا أن مرافقه ومعداته دمرت بالكامل في هذا الهجوم الهمجي والإرهابي.

وقال إيرواني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب من مجلس الأمن إدانة هذه الجريمة النكراء بأقوى طريقة ممكنة واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع المزيد من الانتهاكات من قبل الكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1949478

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات