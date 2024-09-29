إيران تدعو بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشان جرائم الاحتلال في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طالب أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، يوم السبت، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي صامويل زابوغار، بعقد اجتماع طارئ للتعامل مع عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في هذه الرسالة: إننا ندين بأشد العبارات الأعمال العدوانية والجبانة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في لبنان، كما نطلب من المجلس أن يدين بشدة أعمال "إسرائيل". إن الهجمات الإسرائيلية في بيروت هي عمل إرهابي واضح وتهديد خطير للسلام الإقليمي والعالمي.

كما حذرت ممثلية إيران في الأمم المتحدة من أي اعتداء على مقراتها الدبلوماسية وممثلياتها مؤكدة: بالنظر إلى التاريخ السيئ للكيان الإسرائيلي في الهجمات الإرهابية ضد الأماكن الدبلوماسية، بما في ذلك الهجوم المروع على الأماكن الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في دمشق، فإن إيران تحذر بشدة من أي اعتداء على مقراتها الدبلوماسية وممثليها. وأي هجوم ينتهك المبادئ الأساسية لحصانة الأماكن الدبلوماسية والقنصلية سيكون غير مقبول. ولن تتردد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتخاذ أي إجراء دفاعاً عن مصالحها الوطنية والأمنية الحيوية، وفقاً للقانون الدولي.

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